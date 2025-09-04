«Полтававодоканал» має відшкодувати понад мільйон гривень за забруднення річки Орчик

Господарський суд Полтавської області зобов’язав комунальне підприємство «Полтававодоканал» сплатити понад 1,2 млн грн збитків за забруднення річки Орчик. Позов до суду подала Решетилівська окружна прокуратура. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Порушення природоохоронного законодавства виявила Державна екологічна інспекція Центрального округу. За їх висновками, протягом лютого 2022 — листопада 2024 року Карлівська дільниця підприємства скидала в річку стічні води з перевищенням гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин.

Суд підтримав позицію прокуратури та постановив стягнути з «Полтававодоканалу» понад 1 млн 200 тис. грн завданих державі збитків.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження цього рішення.

