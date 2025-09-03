ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Подорожі

Через обстріл на Кіровоградщині затримуються поїзди: постраждали четверо залізничників

Сьогодні, 09:24 Переглядів: 491

 Деякі рейси відправились в об’їзд, інші ще очікують відновлення руху

Внаслідок російського обстрілу 2 вересня пошкоджена залізнична інфраструктура в Кіровоградській області. Ударом було травмовано чотирьох працівників залізниці. Вони перебувають у лікарні, їхній стан — задовільний.

У «Укрзалізниці» повідомили, що через пошкодження низка поїздів курсує в об’їзд, що спричиняє затримки до 7 годин.

В об’їзд відправились:

  • №75 Київ – Кривий Ріг,
  • №791 Кременчук – Київ,
  • №85 Запоріжжя – Львів,
  • №79 Дніпро – Львів,
  • №51 Запоріжжя – Одеса,
  • №119 Дніпро – Хелм,
  • №37 Запоріжжя – Київ,
  • №31 Запоріжжя – Перемишль,
  • №121 Херсон – Краматорськ,
  • №59 Харків – Одеса,
  • №65/165 Харків – Черкаси, Умань.

Ще очікують відновлення інфраструктури:

  • №76 Кривий Ріг – Київ,
  • №102 Краматорськ – Херсон,
  • №38 Київ – Запоріжжя,
  • №80 Львів – Дніпро,
  • №120 Хелм – Дніпро,
  • №86 Львів – Запоріжжя,
  • №54 Одеса – Дніпро,
  • №254 Одеса – Кривий Ріг,
  • №8 Одеса – Харків.

Оперативну інформацію про затримки можна відстежувати на сайті «Укрзалізниці»: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

Зміни у приміських рейсах:

  • №6663 курсуватиме за маршрутом Кременчук – Користівка (замість Кременчук – Знам’янка).
  • №6664 — Користівка – Знам’янка (замість Знам’янка – Кременчук).
  • №6502 — Ім. Т.Г. Шевченка – Чорноліська (замість Ім. Т.Г. Шевченка – Знам’янка).
  • №6503 — Чорноліська – Ім. Т.Г. Шевченка (замість Знам’янка – Ім. Т.Г. Шевченка).

  • тимчасово скасовано рейс №6592 Ім. Т.Г. Шевченка – Черкаси.

Залізничники працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури й обіцяють зробити все можливе, щоб скоротити час затримок.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня армія РФ атакувала Полатвщину безпілотниками. Тоді, через пошкодження інфраструктури, УЗ також змінила маршрути низки поїздів.

Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця наслідки атаки зміна руху
