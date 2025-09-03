Через обстріл на Кіровоградщині затримуються поїзди: постраждали четверо залізничників

Внаслідок російського обстрілу 2 вересня пошкоджена залізнична інфраструктура в Кіровоградській області. Ударом було травмовано чотирьох працівників залізниці. Вони перебувають у лікарні, їхній стан — задовільний.
У «Укрзалізниці» повідомили, що через пошкодження низка поїздів курсує в об’їзд, що спричиняє затримки до 7 годин.
В об’їзд відправились:
Ще очікують відновлення інфраструктури:
Оперативну інформацію про затримки можна відстежувати на сайті «Укрзалізниці»: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.
Зміни у приміських рейсах:
тимчасово скасовано рейс №6592 Ім. Т.Г. Шевченка – Черкаси.
Залізничники працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури й обіцяють зробити все можливе, щоб скоротити час затримок.
Нагадаємо, у ніч на 27 серпня армія РФ атакувала Полатвщину безпілотниками. Тоді, через пошкодження інфраструктури, УЗ також змінила маршрути низки поїздів.
