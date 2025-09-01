У суботу, 30 серпня, близько 22.00 в одному з сіл Лубенської громади на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними, мотоцикл, який керував водій 2007 року народження збив 17-річного пішохода.
Унаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження та звернувся по медичну допомогу.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до травм середньої тяжкості.
Причини та обставини пригоди встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, минулого тижня у Лубнах зіткнулися авто й мотоцикл: обоє водіїв були неповнолітніми.
