На Лубенщині мотоцикл збив 17-річного пішохода — поліція

Сьогодні, 12:41

Хлопця з травмами доставили до лікарні

У суботу, 30 серпня, близько 22.00 в одному з сіл Лубенської громади на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, мотоцикл, який керував водій 2007 року народження збив 17-річного пішохода.

Унаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження та звернувся по медичну допомогу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до травм середньої тяжкості.

Причини та обставини пригоди встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, минулого тижня у Лубнах зіткнулися авто й мотоцикл: обоє водіїв були неповнолітніми.