У Лубнах зіткнулися авто й мотоцикл: обидва водії — неповнолітні

Увечері 26 серпня близько 19.30 на вулиці Драгоманова в Лубнах сталася ДТП за участю двох неповнолітніх водіїв.
За інформацією поліції, автомобіль Daewoo Sens під керуванням 16-річного хлопця зіткнувся з мотоциклом Spark, яким керував 14-річний підліток.
Унаслідок аварії мотоцикліст отримав травми та був доставлений до місцевої лікарні.
Поліція з’ясовує обставини події.
