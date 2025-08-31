Житель Полтавщини намагався ввезти в Україну колекційні монети: його затримали на кордоні

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 124 Коментарів: 1

Житель Полтавської області намагався ввезти в Україну колекційні монети: його зупинили на кордоні. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Відомо, що у пункті пропуску «Шегині» військовослужбовці 7-го прикордонного Карпатського загону зупинили 28-річного чоловіка при спробі ввезти в Україну колекцію з 33 монет XIX–XX століть.

Чоловік обрав смугу «зеленого коридору» (спрощений митний контроль), але під час огляду автомобіля інспектори знайшли пакунок із монетами. За словами водія, він отримав їх у Польщі і мав передати на Полтавщину. Серед вилучених монет — екземпляри Австрії, Німеччини, Італії, Австро-Угорщини та США. На чоловіка склали протокол. Монети вилучили для подальшої експертизи.

Нагадаємо, торік водій з Полтавщини намагався ввезти в Україну 72 срібні монети з Камеруну.