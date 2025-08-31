У Полтаві на перехресті зіткнулися два легковики: постраждав один з водіїв

У п’ятницю, 29 серпня, близько 19.50 у Полтаві на перехресті вулиць Шведська Могила та Нагірна сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, зіткнулися автомобіль Nissan під керуванням 65-річного чоловіка та BMW, яким керував 22-річний водій.
Унаслідок аварії водій BMW отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
Поліція вирішує питання щодо внесення відомостей до реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило травми середньої тяжкості.
Причини й обставини аварії встановлюють слідчі.
Нагадаємо, нещодавно на в’їзді до Полтави сталася потрійна ДТП, внаслідок якої постраждали двоє людей.
