На в’їзді до Полтави сталася потрійна ДТП — постраждали двоє людей

Сьогодні, 16:46

Сьогодні, 25 серпня, близько 7.00 на в’їзді до Полтави з боку села Супрунівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередніми даними, вантажівка DAF під керуванням 39-річного водія врізалася у мікроавтобус Volkswagen, який їхав попереду. Від удару мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою IVEKO, що зупинилася попереду.

Внаслідок аварії постраждали 41-річний водій мікроавтобуса та його 68-річний пасажир. Їх обох із травмами доставили до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Усі причини та обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

