У Кременчуці легковик зіткнувся з електровелосипедом: постраждала жінка

Сьогодні, 09:12 Переглядів: 244

Учора, 30 серпня, близько 9.30 у Кременчуці на нерегульованому перехресті вулиць Республіканська та Космічна сталася дорожно-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередніми даними, автомобіль Daewoo під керуванням 58-річної водійки зіткнувся з електровелосипедом, яким кермувала 65-річна жінка.

Унаслідок зіткнення велосипедистку госпіталізували до лікарні для огляду.

Поліція вирішує питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Усі причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями у Гадячі вантажівка збила електровелосипедиста — чоловік потрапив до лікарні.



