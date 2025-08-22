У Гадячі вантажівка збила електровелосипедиста — чоловік у лікарні

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 167

21 серпня близько 10.30 у місті Гадяч сталася дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Полтавській вантажний автомобіль Citroen зіткнувся з електровелосипедом. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, за кермом вантажівки перебував 34-річний водій. Електровелосипедом керував 75-річний місцевий житель. Унаслідок зіткнення велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Усі обставини аварії з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві електровелосипед зіткнувся з автівкою — постраждав 12-річний хлопчик.