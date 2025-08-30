У Кременчуці затримали чоловіка за підозрою у грабежі

У разі визнаннч вини йому загрожує до 10 років ув'язнення

Цієї середи, 27 серпня, близько 19.45 у Кременчуці чоловік пограбував місцевого жителя. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, подія сталася у Крюкові - біля залізничного переїзду у провулку Івана Приходька. Потерпілий повідомив поліцію, що зловмисник вдарив його та забрав портфель із грошима і мобільним телефоном.

Правоохоронцям вдалося встановити особу ймовірного нападника. Ним виявився 30-річний місцевий житель. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, повідомили про підозру та вирішують питання щодо запобіжного заходу.

Справу розслідують за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Підозрюваному може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі.

