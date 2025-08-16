ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

У Кременчуці пограбували підлітка: підозру оголосили двом неповнолітнім

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 6

 З картки 13-річного хлопця зняли гроші біля магазину на вулиці Мрії

У Кременчуці двоє неповнолітніх хлопців пограбували 13-річного підлітка. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

До правоохоронців звернулася місцева мешканка, яка розповіла, що біля магазину на вулиці Мрії невідомі відкрито заволоділи грошима з карткового рахунку її сина 2011 року народження.

Поліція розпочала досудове розслідування. Згодом оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетні двоє місцевих неповнолітніх 16 та 14 років.

Обом фігурантам під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Кременчуцької окружної прокуратури повідомили про підозру у грабежі (ч.4 ст.186 ККУ).

Розслідування триває.

нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці чоловік зірвав із жінки золоті прикраси — його затримала поліція.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: грабіж
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

