Надзвичайні новини

У Кременчуці чоловік зірвав із жінки золоті прикраси — його затримала поліція

Сьогодні, 10:25

Підозрюваного затримали за кілька годин після злочину

12 серпня близько 13.30 у провулку Героїв Маріуполя в Кременчуці невідомий чоловік підійшов до місцевої жінки та ривком зірвав з її шиї золоті прикраси. Після цього зловмисник утік, а потерпіла одразу звернулася до поліції. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та оперативники. Впродовж кількох годин правоохоронці встановили особу, ймовірно причетну до грабежу. Ним виявився 45-річний житель Горішніх Плавнів.

За словами заступника начальника поліції Полтавщини Сергія Рекуна, чоловіка затримали, йому повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж в умовах воєнного або надзвичайного стану). Санкція передбачає до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, що влітку у Кременчуці затримали грабіжника, який відібрав ноутбук і телефон у знайомого.

Автор: Руслана Горгола
Теги: грабіж
Коментарі: 1

1 630
Andron777:
Сьогодні, 11:26

Звісно, що цього покидька треба покарати строго. Але ось цікаво, а до чиновників які грабують кошти платників податків під час воєнного стану, до них застосовується цей закон?




Вверх