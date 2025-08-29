У Миргородському районі в пожежі загинула людина

28 серпня близько 13.00 у селі Гиряві Ісківці Миргородського району горів житловий будинок. У вогні загинула людина. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Вогонь знищив облицювання стін на площі 15 м² та домашнє майно. Також пошкоджені стіни та підлога на площі 30 м².
Будинок вдалося врятувати.
До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 9-ї ДПРЧ та Токарівської МПО. Працювала одна ланка газодимозахисної служби (3 чоловіки, 15 хвилин).
Причини займання з’ясовують.
Нагадаємо, за попередню добу на Полтавщині сталося дев’ять пожеж.
