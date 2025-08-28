За добу на Полтавщині сталося дев’ять пожеж: горіли ліси, сміттєзвалище та житлові будинки

Найбільше займання зафіксували в Кременчуцькому та Миргородському районах

Упродовж доби на Полтавщині зареєстрували дев’ять небезпечних подій, більшість із них — пожежі. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області. 19.00, с. Світлогірське, Кобеляцька громада (Полтавський район) — загорілася лісова підстилка. Вогонь знищив 0,3 га. Гасили силами лісництва.

11.01, с. Чорбівка (Полтавський район) — вигорів гектар сухої рослинності.

15.06, с. Мала Попівка (Лубенський район) — згоріло 0,8 га трави й очерету.

17.27, смт Семенівка (Кременчуцький район) — вигоріло 2 га сухої трави.

1.18, смт Диканька (Полтавський район) — пожежа, масштаби збитків уточнюються.

14.34, с. Білики (Миргородський район) — горів полігон твердих побутових відходів, знищено сміття на площі 0,2 га. Станом на вечір залишалося осередкове тління на 0,1 га.

17.40, с. Василівка (Полтавський район) — у приватному будинку пошкоджено покрівлю на площі 5 м², будівлю вдалося врятувати.

18.16, с. Яреськи (Миргородський район) — пожежа в житловому будинку. Вогонь пошкодив внутрішнє облицювання стін і майно, але будинок врятували. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту дихання. Рятувальники закликають жителів області дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо в умовах спекотної погоди.

