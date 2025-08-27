У Полтаві легковик збив 10-річного хлопця на самокаті — поліція

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 243

Учора, 26 серпня, близько 13.50 на вулиці Патріарха Мстислава у Полтаві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала дитина. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автомобіль Ssang Yong під керуванням 52-річного чоловіка зіткнувся з електросамокатом KUGOO, яким керував 10-річний хлопчик.

Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, її доставлили до лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до травм середньої тяжкості. Обставини аварії з’ясовує поліція.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві двоє дітей потрапили в аварії на електросамокатах.