У Полтаві двоє дітей потрапили в аварії на електросамокатах — поліція

Учора, 14 серпня

Учора, 14 серпня, упродовж дня у Полтаві сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, учасниками яких стали неповнолітні водії самокатів. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, перша аварія сталася близько 14.00 на вулиці Кагамлика. Попередньо, 17-річний водій електросамоката врізався у припаркований Nissan. Юнак постраждав, його госпіталізували.

Друга ДТП сталася близько 19.00 на вулиці Баленка. Honda під керуванням 44-річної водійки зіткнулася із самокатом, яким керував 9-річний хлопчик. Дитину також госпіталізували з травмами.

За обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості).

У поліції нагадують, що електросамокат — це транспортний засіб, який вимагає знань правил дорожньо-транспортного руху та дотримання заходів безпеки. Їздити по краю проїздної частини чи узбіччю дозволено лише з 14 років, а для захисту варто використовувати шолом і захисне спорядження.

