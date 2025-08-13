На Полтавщині у потрійній аварії загинув неповнолітній мотоцикліст — поліція

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 316 Коментарів: 2

Постраждав також неповнолітній пасажир мотоцикла — його ушпиталили до лікарні

Учора, 12 серпня, близько 16.30 у Лохвиці на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, сталася потрійна аварія: мотоцикл Tekken під керуванням 16-річного хлопця зіткнувся з мотоциклом Musstang, яким керував 17-річний юнак, а також із автомобілем Fiat під керуванням 45-річного водія.

Унаслідок аварії водій мотоцикла Tekken загинув на місці, а його 14-річного пасажира госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Причини та обставини аварії з’ясовує слідство.

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці в аварії загинув мотоцикліст.