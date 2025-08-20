На Лубенщині судитимуть чоловіка за продаж зброї через інтернет

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 152

У нього вилучили автомат, гвинтівку та понад 60 набоїв

На Полтавщині судитимуть 49-річного чоловіка за підозрою у незаконному збуті та зберіганні боєприпасів. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік створив акаунт на спеціалізованому мілітарному онлайн-аукціоні, де пропонував зброю на продаж. Зокрема, він продав автомат АК-12 та гвинтівку ТОЗ-7А.

Правоохоронці викрили його у червні цього року. Під час обшуку вдома у чоловіка вилучили понад 60 набоїв різного калібру.

Обвинуваченому інкримінують ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї і боєприпасів.

У прокуратурі також повідомляють, що під час слідства чоловік добровільно передав свій автомобіль Volkswagen Transporter вартістю 245 тис. грн на потреби ЗСУ.

