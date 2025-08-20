ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Лубенщині судитимуть чоловіка за продаж зброї через інтернет

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 152

 

У нього вилучили автомат, гвинтівку та понад 60 набоїв

На Полтавщині судитимуть 49-річного чоловіка за підозрою у незаконному збуті та зберіганні боєприпасів. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік створив акаунт на спеціалізованому мілітарному онлайн-аукціоні, де пропонував зброю на продаж. Зокрема, він продав автомат АК-12 та гвинтівку ТОЗ-7А.

 

Правоохоронці викрили його у червні цього року. Під час обшуку вдома у чоловіка вилучили понад 60 набоїв різного калібру.

Обвинуваченому інкримінують ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї і боєприпасів.

У прокуратурі також повідомляють, що під час слідства чоловік добровільно передав свій автомобіль Volkswagen Transporter вартістю 245 тис. грн на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, на початку літа на Полтавщині п’яний чоловік стріляв зі зброї у дворі — у нього знайшли гранатомет і кулемет.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: продаж зброї прокуратура
Вверх