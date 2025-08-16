15 серпня у Полтаві на вулиці Івана Мазепи сталася смертельна ДТП. За даними слідства, адвокат, керуючи автомобілем ЗАЗ VIDA у стані алкогольного сп’яніння, не зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом і збив жінку.
49-річна постраждала померла від отриманих травм у кареті екстреної медичної допомоги.
Водій відмовився проходити освідування на стан сп’яніння. Його затримали.
Керівник Полтавської обласної прокуратури повідомив чоловіку про підозру за ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої. Прокурори наполягатимуть на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
