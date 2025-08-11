Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

На Полтавщині викрили чоловіків, які ухилялися від мобілізації за допомогою підроблених медичних довідок

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 182

 

Слідчі вилучили фальшиві документи під час обшуків у регіоні

На Полтавщині, в рамках третього етапу спеціальної операції «Опікун», правоохоронці викрили чоловіків, які використовували підроблені медичні документи, щоб уникнути мобілізації або отримати відстрочку від служби. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, учасники схеми подавали до територіальних центрів комплектування довідки про нібито тяжкі хвороби чи інвалідність родичів, які потребують догляду, або ж про власну непридатність до військової служби. Частина медичної документації була повністю фіктивною, а в окремих випадках фіксували навіть умисне самоскалічення.

Під час обшуків у Полтавській та ще 21 області вилучили підроблені довідки, медичну документацію та інші докази. Інформацію про видані відстрочки передали до ТЦК та СП для перевірки їхньої законності.

Досудове розслідування триває за статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби), ст. 336 (ухилення від призову), ст. 358 (підроблення документів), ч. 3 ст. 190 (шахрайство). Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Під час попередніх етапів операції «Опікун» правоохоронці вже викрили близько 100 випадків підроблення документів для уникнення служби.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині викрили схему ухилення від мобілізації: до неї, ймовірно, були залучені посадовці Миргородського РТЦК та СП.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Офіс Генпрокурора
Теги: ухилення від мобілізації
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

