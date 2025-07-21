Кременчуцькі надзвичайники допомогли дівчинці зняти каблучку з пальця

Сьогодні, 08:48 Переглядів: 106

У Кременчуці рятувальники допомогли дівчинці зняти каблучку з пальця. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Відомо, що подія сталася учора вранці. Дівчинка наділа на палець каблучку, але зняти її самостійно не змогла. На допомогу прийшли рятувальники — використавши акумуляторний гравер, вони обережно зрізали прикрасу з пальця дитини.

Нагадаємо, минулого місяця рятувальники так само допомогли зняти з пальця металеву каблучку хлопчику.