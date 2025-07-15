У громадян Росії та Білорусі конфіскували земельні ділянки у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 0

Чотири ділянки вже повернули у державну власність, ще кілька справ розглядають суди

На Кременчуччині за рішеннями суду у громадян Росії та Білорусі конфіскували земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Йдеться про ділянки, які були отримані у спадок, однак не відчужені протягом року, як того вимагає українське законодавство. Про це повідомила Глобинська окружна прокуратура.

Прокурори вже подали до суду 11 позовів щодо конфіскації 29 гектарів землі вартістю майже 900 тисяч гривень. Наразі суди задовольнили чотири позови — у державну власність повернули 8 гектарів на суму близько 250 тисяч гривень.

У 2025 році завдяки діям прокуратури до державної власності вже повернуто чотири земельні ділянки, що незаконно перебували у власності іноземців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відсуджує землю у росіян, які незаконно нею володіли, і Кременчуцька окружна прокуратура.