У центрі Кременчука зіткнулися автівки: ранкова ДТП паралізувала перехрестя

Уранці 12 липня на перехресті вулиць Старшого лейтенанта Кагала та Шевченка у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода.

За попередньою інформацією, зіткнулися мікроавтобус та легковик з причепом. Один із автомобілів опинився на пішохідному переході, інший — посеред перехрестя. На місці події працювала патрульна поліція, рух транспорту був частково обмежений.

Інформація про постраждалих наразі відсутня. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.