Поблизу Кременчука автівка збила неповнолітнього — хлопця госпіталізували

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11 липня, близько 8.30 в селі Камʼяні Потоки Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода в якій постраждав неповнолітній. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією, автомобіль ВАЗ, під керуванням 22-річного водія, наїхав на 13-річного пішохода. В поліції зазначають, що ймовірно, хлопець раптово вибіг на проїзну ділянку дороги з-за передньої частини автобуса, який зупинився для висадки пасажирів.

Унаслідок автопригоди дитину госпіталізовували з травмами.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції вирішує питання щодо початку розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості). Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, 8 липня у Чечелевому зіткнулися мікроавтобус і мотоцикл — мотоцикліст загинув, а 16-річний пасажир мотоцикла з травмами потрапив до лікарні.