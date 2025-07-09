У Кременчуці на Приходька авто збило велосипедиста — соцмережі

Очевидці повідомляють, що постраждалого госпіталізували
Уранці 9 липня на вулиці Приходька в Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода — автомобіль збив велосипедиста. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
За їх словами, потерпілий отримав травми і його госпіталізували. Подробиці події та стан постраждалого наразі уточнюються.
Нагадаємо, що у травні велосипедист, якого в центрі Кременчука збила Chery, помер в лікарні.
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