У Кременчуці на Приходька авто збило велосипедиста — соцмережі

Сьогодні, 22:20 Переглядів: 101

Уранці 9 липня на вулиці Приходька в Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода — автомобіль збив велосипедиста. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

За їх словами, потерпілий отримав травми і його госпіталізували. Подробиці події та стан постраждалого наразі уточнюються.