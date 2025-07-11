На Полтавщині рятувальники визволили чоловіка, який застряг ногою в трубі

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10 липня близько 19.10 у селі Староаврамівка Хорольської громади Лубенського району стався нещасний випадок у побуті. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

У чоловіка застрягла нога в металевій трубі. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували кінцівку та передали потерпілого медикам.

До рятувальної операції залучалося одне відділення — 20 ДПРЧ, яке працювало на спецавтомобілі ФОРД-САРМ-Л (4х4).

Нагадаємо, що у лютому у Кременчуці рятувальники допомогли дитині, палець якої застряг у каблучці.