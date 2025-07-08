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Облаштування будинків підлеглими: ексзаступнику начальника поліції Полтавщини та ще одну поліціянту обрали запобіжні заходи

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 94

Під вартою правоохоронців мають тримати до 19 липня

Наприкінці червня колишньому заступнику начальника поліції Полтавської області Борису Реутову та ще одному правоохоронцю обрали запобіжні заходи — тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 240 тисяч гривень на кожного. Про це стало відомо з ухвал Шевченківського районного суду та з відкритих даних аналітичної системи YouControl та Clarity Project. 

19 червня Борису Реутову повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України — розтрата майна в умовах воєнного стану за попередньою змовою. Під вартою правоохоронців мають тримати до 19 липня.

Як пише видання «Полтавщина» з посиланням на власні джерела, після обшуків у січні Реутова перевели працювати з Полтави у Краматорськ Донецької області. В ухвалі Шевченківського суду вказано, що підозрюваний працює начальником Краматорського районного управління Національної поліції в Донецькій області.

Що відомо про справу 

З 2024 року Державне бюро розслідувань розслідує справу, у якій фігурують керівники Нацполіції Полтавщини. Мова йде про будівництво власних приватних будинків, яким займались їх підлеглі правоохоронці у свій робочий час.

У зловживанні службовим становищем підозрювали одного з заступників керівника поліції Полтавщини та начальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення. Фігуранти справи використовували також техніку ГУ НП для проведення робіт. 

Слідчі встановили, що 23 червня 2023 року, батько керівника УЛМТЗ набув право власності на земельну ділянку площею 0.0794 га. Також довірена особа заступника начальника ГУ НП в Полтавській області стала власником землі площею 0.0767 га. Особа водночас була поручителем заступника начальника ГУ НП у договорі позики коштів.

Станом на січень 2025 року начальником управління логістики та матеріально-технічного забезпечення був Ігор Яковюк. Керівник поліції області мав 4 заступників станом на початок 25-го. З декларацій про доходи стало відомо, що лише один з заступників — Борис Реутов — отримав позику у 2023 році, число і місяць отримання збігається з датою набуття права на земельну ділянку його довіреної особи. 

В останніх ухвалах вказали, що працівникам, які брали участь у будівництві, нараховувалась і виплачувалась заробітна плата з бюджету, хоча фактично вони не виконували посадових обов’язків. Зокрема, один із підлеглих займався столярними роботами, інший — електромонтажними. Загальна сума збитків, за підрахунками експертів, становить понад 252 тис. грн.

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Автор: Тетяна Криничка
Теги: будівництво поліція ДБР
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