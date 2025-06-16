У Кременчуці суд обрав запобіжний захід чоловіку, який минулого тижня забив до смерті жінку

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Сьогодні, 16 червня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука обирали запобіжний захід чоловікові, який минулого вівторка напав на 54-річну жінку та побив її. В результаті отриманих травм потерпіла померла наступного дня, так і не опритомнівши.

Як повідомили журналістам «Кременчуцького Телеграфа» рідні загиблої, головувала на засіданні суддя Ковальчук.

Рішенням суду підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Такий запобіжний захід обрали тому, що чоловікові потрібно відвідувати стоматолога.

Також, за словами рідних загиблої, нападник уже має одну судимість, яка на цей час погашена.

Нагадаємо, у вівторок, 10 червня, у Кременчуці невідомий побив 54-річну жінку. Наступного дня, не прийшовши до тями, потерпіла померла. Рідні стверджують: кривдник вийшов із магазину з пляшкою та почав до загиблої чіплятися з пропозиціями випити. Та йому відмовила — і, ймовірно, тією ж пляшкою отримала по голові.