Нічний домашній арешт обрав суд чоловікам, які напали на працівників ТЦК у Кременчуці

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В Автозаводському райсуді Кременчука обрали запобіжний захід двом чоловікам, які минулого тижня напали на військовослужбовців ТЦК та побили їм машину. Про це стало відомо із ухвал суду від 28 травня.

У матеріалах справи зазначено, що обоє підозрюваних народилися в Росії, хоч нині і є громадянами України. Один із них — учасник бойових дій та має на утриманні трьох малолітніх дітей.

Так у неділю, 25 травня, близько 12.30 підозрювані побачили, як у місцевого мешканця виник конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів. Чоловіки вирішили відволікти військовослужбовців, тож почали нецензурно висловлюватися щодо них. В цей час чоловік, у якого хотіли перевірити документи, дістав газовий балончик та розпилив його одному із військових в обличчя. Як наслідок — той отримав хімічні опіки обличчя, очей та голови.

Далі усі троє чоловіків продовжили переслідувати військовослужбовців. Ті, своєю чергою, аби не розпалювати конфлікт ще більше, сіли в автівку і спробували поїхати з місця події. Проте у цей час обидва підозрюваних почали бити автомобіль ногами, а третій чоловік дістав телескопічну палицю і двічі вдарив по лобовому склу автомобіля та відбив бокове дзеркало.

Після затримання наступного дня обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 296 КК України — хуліганство, тобто, грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб.

Слідчий Кременчуцького райуправління поліції клопотав застосувати щодо підозрюваних цілодобовий домашній арешт, проте суд задовольнив клопотання частково і призначив обом чоловікам запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із 22.00 до 06.00. Строк дії запобіжного заходу — 60 діб, до 26 липня 2025 року.

Нагадаємо, як прокоментував інцидент речник Полтавського ОТЦК та СП Роман Істомін, нападників насправді було не троє, а семеро. До того ж один з них мав при собі пістолет та двічі стріляв в автомобіль.