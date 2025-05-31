Нічний домашній арешт обрав суд чоловікам, які напали на працівників ТЦК у Кременчуці

В Автозаводському райсуді Кременчука обрали запобіжний захід двом чоловікам, які минулого тижня напали на військовослужбовців ТЦК та побили їм машину. Про це стало відомо із ухвал суду від 28 травня.
У матеріалах справи зазначено, що обоє підозрюваних народилися в Росії, хоч нині і є громадянами України. Один із них — учасник бойових дій та має на утриманні трьох малолітніх дітей.
Так у неділю, 25 травня, близько 12.30 підозрювані побачили, як у місцевого мешканця виник конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів. Чоловіки вирішили відволікти військовослужбовців, тож почали нецензурно висловлюватися щодо них. В цей час чоловік, у якого хотіли перевірити документи, дістав газовий балончик та розпилив його одному із військових в обличчя. Як наслідок — той отримав хімічні опіки обличчя, очей та голови.
Далі усі троє чоловіків продовжили переслідувати військовослужбовців. Ті, своєю чергою, аби не розпалювати конфлікт ще більше, сіли в автівку і спробували поїхати з місця події. Проте у цей час обидва підозрюваних почали бити автомобіль ногами, а третій чоловік дістав телескопічну палицю і двічі вдарив по лобовому склу автомобіля та відбив бокове дзеркало.
Після затримання наступного дня обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 296 КК України — хуліганство, тобто, грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб.
Слідчий Кременчуцького райуправління поліції клопотав застосувати щодо підозрюваних цілодобовий домашній арешт, проте суд задовольнив клопотання частково і призначив обом чоловікам запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із 22.00 до 06.00. Строк дії запобіжного заходу — 60 діб, до 26 липня 2025 року.
Нагадаємо, як прокоментував інцидент речник Полтавського ОТЦК та СП Роман Істомін, нападників насправді було не троє, а семеро. До того ж один з них мав при собі пістолет та двічі стріляв в автомобіль.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.