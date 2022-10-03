У Кременчуці надійшло повідомлення про замінування лікарні відновного лікування. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Віталій Малецький.
Він зазначив, що оперативні служби працюють на місці. Та попросив містян утриматися від поїздок та переміщення поряд з цим закладом.
Можливе також обмеження руху.
Додано о 9.22:
У Кременчуцькому райвідділі поліції повідомили, що на місці працює слідчо-оперативна група, чекають вибухотехніків. Рух у районі лікарні частково перекритий, його регулює патрульна поліція.
Водіїв просять оминати вулицю, де знаходиться лікарня (назву не вказуємо у цілях безпеки).
Результати перевірки повідомлять пізніше.
Додано о 12.00:
Оперативники провели всі необхідні заходи – оглянули та перевірили приміщення водолікарні. Інформація про замінування не підтвердилася. Далі правоохоронці будуть встановлювати обставини даного повідомлення.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер