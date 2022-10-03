У Кременчуці перевіряють інформацію щодо замінування лікарні відновного лікування (додано)

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 1 350

Просять містян утриматись від переміщення поряд із цим закладом

У Кременчуці надійшло повідомлення про замінування лікарні відновного лікування. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Віталій Малецький.

Він зазначив, що оперативні служби працюють на місці. Та попросив містян утриматися від поїздок та переміщення поряд з цим закладом.

Можливе також обмеження руху.

Додано о 9.22:

У Кременчуцькому райвідділі поліції повідомили, що на місці працює слідчо-оперативна група, чекають вибухотехніків. Рух у районі лікарні частково перекритий, його регулює патрульна поліція.

Водіїв просять оминати вулицю, де знаходиться лікарня (назву не вказуємо у цілях безпеки).

Результати перевірки повідомлять пізніше.

Додано о 12.00:

Оперативники провели всі необхідні заходи – оглянули та перевірили приміщення водолікарні. Інформація про замінування не підтвердилася. Далі правоохоронці будуть встановлювати обставини даного повідомлення.