Кременчуцька прокуратура провела засідання робочої групи з питань запобіганню дитячим кримінальним правопорушенням

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Сьогодні, 30 серпня, у Кременчуцькій окружній прокуратурі відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань протидії кримінальним правопорушенням за участю дітей. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо від працівників прокуратури.

У засіданні взяли участь представники Кременчуцького райуправління поліції, Департаменту освіти та Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міськради, учасники від служб у справах дітей Крюківської і Автозаводської районних адміністрацій, від виконавчих комітетів територіальних громад району. Також учасником засідання став представник від Східного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги та підрозділів філії Державної установи «Центр пробації» в Полтавській області.

Члени міжвідомчої робочої групи обговорили питання запровадження пілотного проєкту щодо імплементації міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини, фундаментальні принципи подальшої спільної роботи правоохоронних органів, органів превенції, пробації та органів місцевого самоврядування.

За словами представників прокуратури, цей пілотний проєкт покликаний адаптувати кримінальний процес до потреб дітей і сприяти їхній реінтеграції та реабілітації. Обговорили на засіданні і нові підходи та узгоджені заходи, що будуть спрямовані на якнайкраще забезпечення інтересів дітей, які потрапили у конфлікт з законом або стали потерпілими.

Учасники міжвідомчої робочої групи надали свої пропозиції, на підставі яких розробили комплекс спільних заходів, спрямованих на боротьбу із вказаними правопорушеннями на території регіону.

Нагадаємо, нещодавно у двох неповнолітніх хлопців з Кременчука поліція виявила близько 20 наркозакладок.