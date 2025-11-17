Майстер з Кременчука розповів, як барбер може втратити зуби

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 506 Коментарів: 1

Барбер Ігор з Кременчука розповів «Телеграфу», чому ця професія виснажує спину й очі, як поводяться складні клієнти, які стрижки чоловіки обирають найчастіше та чому він ображається, коли клієнти одягають шапку

На питання «хто такий барбер?», Ігор відповідає з посмішкою: «Це такий кєнтік, який завжди готовий вислухати і підтримати, а паралельно ще й зробить твій стиль і тебе кращим».

— У чому полягає цікавість професії барбера і чому останнім часом запит на барберські курси зростає?

— Особливість цієї роботи полягає в цікавих людях, їхніх запитах, їхніх історіях. Не останню роль грає і творча складова, в комбінації з достатньо високою заробітною платнею, ця професія стає дуже популярною.

— З якими труднощами стикаються майстри?

— Якими б цікавими не були люди, водночас вони є і найскладнішою частиною праці. А ще 12 годин на ногах, фокусування зору на дрібних деталях та неприроднє положення тіла в статиці, — словом, фізичне навантаження, яке голосно відгукнеться в перспективі. Аби продовжувати працювати в цій сфері, її треба любити і горіти нею.

— Які зараз найпопулярніші стрижки серед клієнтів ти б назвав?

— Останнім часом, дуже популярною став варіант Flow — це подовжена чоловіча стрижка, без «зализаного» волосся, вона майже не потребує вкладання та використання спеціальної косметики. Ну і класика останніх років — це, звісно, «кроп», коли по бокам коротше, а зверху довше.

— У чому полягає різниця між барбершопом та перукарнею або салоном, адже по факту робота одна — стригти людей?

— Тут усе просто: точність, навички та сервіс. Ми не просто стрижемо, ми робимо стиль, який відображається не лише в зовнішньому вигляді клієнта, але й в атмосфері та стані людини, коли вона знаходиться в кріслі. Ну і ще раз — навички, адже ми використовуємо багато різноманітних технік у стрижках та оформленні бороди, можемо виконати будь який запит, а ще постійно покращуємо свої скіли.

— Яких клієнтів ти б міг назвати складними? Можливо були випадки, коли ти відмовляв комусь у наданні послуг?

— Загалом, це просто неадекватні люди, які забувать, що вони знаходяться в суспільстві. За час роботи, я відмовив декільком клієнтам, які поводились невідповідно. Не маю бажання стригти когось в стані алкогольного чи наркотичного спʼяніння, це, по-перше, моя безпека, безпека моїх колег та інших відвідувачів. Ну, і коли людина сидить, трохи не в собі, смикається, є ймовірність, що я її пораню, мені це не потрібно.

— Що ще тобі не подобається або бісить у роботі барбера?

— Про неадекватних вже сказав — це основне. Що часто доводиться виконувати не лише роботу барбера, а й додатково декілька задач паралельно. Неприємно, коли закінчуються матеріали, які мають бути постійно під рукою. Бісить, коли ти зробив класну стрижку, вклав її, людина дуже задоволена, розраховується, каже «величезне дякую» і одразу вдягає шапку — це бʼє в саме серденько. Ну, і останнє — це те, що не всі усвідомлюють, що ми — не чарівники, і якщо ти обрав зачіску, яку потрібно вкладати, то її таки доведеться вкладати, вона не матиме завжди такий вигляд, як після шопу.

— Які смішні історії чи факапи у вас бувають?

— Смішні історії… для мене це ті, що розказують клієнти. Іноді ми так можемо забалакатись, що починаємо сміятись мало не до сліз. З факапів — банально переплутати насадки на машинку: тебе попросили зробити 13 мм, а ти взяв 10-ку, а помічаєш уже в процесі. Загалом, якихось сильних казусів не буває, принаймні з мого досвіду.