Полтаваобленерго оновило графік відключень світла 15 листопада (доповнено)

Сьогодні, 09:25

У Кременчуці можливі знеструмлення через аварійно-відновлювальні та планові роботи. Містяни повідомляють про погодинні вимкнення згідно з графіком

Полтаваобленерго оновило графік відключень електрики на сьогодні, 15 листопада.

Станом на 8.00, знеструмлення плануються за таким графіком:

Доповнено:

О 10.20 графік оновили:

Доповнено:

А о 12.29 його змінили ще раз:

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада з 7.00 до 19.00 ПАТ «Полтаваобленерго» планує виконувати аварійно-відновлювальні роботи. У зв'язку з цим у Кременчуці може бути відсутнє енергопостачання.

Станом на 9.20, жителі міста повідомляють, що світло вимикають за графіком погодинного відключення. Також у Кременчуці за деякими адресами проводяться планові ремонтні роботи.

У місті працюють пункти незламності.