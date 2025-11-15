У Кременчуці можливі знеструмлення через аварійно-відновлювальні та планові роботи. Містяни повідомляють про погодинні вимкнення згідно з графіком
Полтаваобленерго оновило графік відключень електрики на сьогодні, 15 листопада.
Станом на 8.00, знеструмлення плануються за таким графіком:
О 10.20 графік оновили:
А о 12.29 його змінили ще раз:
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада з 7.00 до 19.00 ПАТ «Полтаваобленерго» планує виконувати аварійно-відновлювальні роботи. У зв'язку з цим у Кременчуці може бути відсутнє енергопостачання.
Станом на 9.20, жителі міста повідомляють, що світло вимикають за графіком погодинного відключення. Також у Кременчуці за деякими адресами проводяться планові ремонтні роботи.
У місті працюють пункти незламності.
