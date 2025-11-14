Завтра у Кременчуці упродовж дня не буде електроенергії: у чому причина

Завтра, 15 листопада, у Кременчуці по всьому місту буде відсутнє електропостачання у зв’язку із аварійно-відновлювальними роботами на електромережах. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради з посиланням на ПАТ «Полтаваобленерго».
У зв’язку з роботами електропостачання буде відсутнє з 7.00 до 19.00.
У пресслужбі зазначають, що тролейбуси не курсуватимуть протягом усього періоду відключення електроенергії, тож містянам слід заздалегідь планувати маршрути.
Також у Крюкові та на Раківці можливе зниження тиску води, а також відсутність води на верхніх поверхах багатоповерхівок.
За необхідності КП «Кременчукводоканал» організує підвіз питної води. Звернення приймають за телефонами: 0 (800) 605-660, (050) 305-45-71, (067) 403-97-86.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.