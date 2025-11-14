Полтаваобленерго оприлюднило графік погодинних знеструмлень на завтра

Окрім погодинних діятимуть також планові знеструмлення, а також ті, що пов'язані з відновлювальними роботами

У суботу, 15 листопада, на Полтавщині буде діяти графік погодинного відключення електроенергії. Про це повідомили в Полтаваобленерго.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що з 7.00 до 19.00 у місті не буде електропостачання через аварійно-відновлювальні роботи.