Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 15 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Полтавський
вул. А. Ізюмова
вул. А. Размислова
вул. Бажана
вул. Барвінкова
вул. Б. Урбанського
вул. Б. Чичибабіна
вул. Бузкова
вул. В. Баранова
вул. В. Винниченка
вул. В. Кришталя
вул. В. Симоненка
вул. Газопровідна
вул. Г. Чайки
вул. Гетьманська
вул. Д. Галицького
вул. Експресівська
вул. І. Нагнібіди
вул. І. Сікорського
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Комишанська
вул. М. Вовчка
вул. М. Грушевського
вул. М. Калачевського
вул. М. Кропивницького
вул. М. Міхновського
вул. Мрії
вул. Н. Крюкової
вул. Новомиргородська
вул. О. Пчілки
вул. П. Оксанченка
вул. П-ка Коваленка
вул. Ракетна
вул. Рокитнянська
вул. С. Кульчинського
вул. С. Наливайка
вул. Сосновська
вул. Хімічна
вул. Хортицька
вул. Чайковського
вул. Я. Петруся
пров. А. Ізюмова
пров. Г. Ашкаренка
пров. Гурамішвілі
пров. Ємельяненка
пров. Караванний
пров. Кропивницького
пров. М. Клєцкова
пров. Полтавський
пров. Правди
пров. Размислова
пров. Фізкультурний
пров. Я. Петруся
туп. Айвазовського
туп. Бажана
туп. Газопровідний
туп. Глобинський
туп. Д. Апостола
туп. Кармелюка
пр. А. Ізюмова.
вул. Академіка Герасимовича, 141Б, 143Г
вул. Експресівська, 22–48, 47–58
вул. Хортицька, 3–28/56
вул. Ярослава Мудрого, 8–32
просп. Лесі Українки, 28А
просп. Полтавський, 159–187/2
пров. Караванний, 1–48А
вул. Размислова, 4.
пров. Веселий, 10
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Проліскова, 1–11
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.