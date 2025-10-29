«Сьогодні робіть те, про що інші завтра будуть тільки мріяти»: у Кременчуці відкрили профорієнтаційний хаб

На створення професійного хабу уряд Швейцарії виділив 4,1 млн грн, а у цілому його відкриття обійшовся у близько 5,3 млн грн

У середу, 29 жовтня, в Кременчуці у Вищому професійному училищі № 7 відбулося відкриття профорієнтаційного хабу в межах реалізації Швейцарсько-українського проєкту DECIDE у співпраці із Міністерством освіти й науки України. Учасники зібрання на панельній дискусії обговорили реформу професійної освіти в Україні та питання співпраці освіти, бізнесу і влади.

У заході взяли участь генеральна директорка директорату професійної освіти Міносвіти Ірина Шумік, заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко, менеджерка Проєкту DECIDE, заступниця голови ГО DOCCU Валентина Полторак та міський голова Кременчука Віталій Малецький. А також керівники та представники промислових підприємств Кременчука та Полтавщини та навчальних закладів не тільки нашого міста та області, а й зі всієї України. Принаймні директор ВПУ № 7 Микола Несен назвав своїх колег з Чернігова, Львова, Кривого Рогу, Броварів та зауважив, що загалом на відкриття хабу приїхали понад 20 керівників навчальних закладів професійної освіти.

Що це таке та скільки воно коштувало

Профорієнтаційний хаб — це відкритий простір загальною площею майже 300 м² на якому розміщені 8 практичних станцій (локацій). Тут діти та дорослі можуть ознайомитися з різними сучасними професіями. У хабі представлені такі сучасні напрями як робототехніка, 3D-друк, електроенергетика та відновлювана енергетика, будівництво, зварювання, перероблення пластику, токарна та верстатна справи.

Як розповіла журналістам менеджерка проєкту DECIDE Валентина Полторак, профорієнтаційний хаб у Кременчуці є одним з найбільших в Україні й орієнтовний на ті професії, яким навчають у ВПУ № 7. Усього в Україні відкрили 10 профорієнтаційних хабів у шести областях.

— Загальна ідея профорієнтаційного хабу — залучити дітей, учнів до робітничих професій, показати їм на практиці світ цих професій… Щоб діти в достатньо ранньому віці зрозуміли, який професійний шлях вони можуть обрати для себе, — пояснила вона.

Валентина Полторак зазначила, що хаб наповнений сучасною технікою, системами, різними інженерними гаджетами та устаткуванням. Окрім профорієнтаційної роботи в хабі, його кар’єрні радники будуть працювати також у школах, викладаючи професійний курс Jobs. Він, зокрема, передбачає екскурсії на промислові підприємства міста.

На створення професійного хабу уряд Швейцарії виділив 4,1 млн грн. З Полтавського обласного бюджету в цей проєкт інвестували 1,1 млн грн. А ще 110 тис. грн витратили зі спецфонду самого ВПО № 7. Загалом він обійшовся у близько 5,3 млн грн.

Як зазначили на презентації, головне завдання хабу — зробити професійну освіту сучасною, привабливою, перспективною та цікавою для молоді.

— Йдеться не лише про простір чи обладнання, а про зміну ставлення до робітничих професій, про підготовку кадрів для потреб економіки України. Ну, і безумовно про те, щоб кожен учень зміг знайти свою професію і бути успішним і впевнено будувати своє майбутнє саме в Україні, — зазначили на презентації.

Чому обрали саме ВПУ № 7

На відкритті хабу наголосили, що цього року був ухвалений закон про професійну освіту, який лібералізував цю сферу та дав більше можливостей для співпраці закладів професійної освіти з бізнесом, територіальними громадами та широким колом партнерів.

Очільниця директорату професійної освіти Міносвіти Ірина Шумік розповіла, які можливості цей закон дає для розвитку професійної освіти.

Це можливість навчання за короткими програмами, тобто здобувати професійні кваліфікації поступово. А також посилення співпраці з бізнесом.

— Мені здається, що невипадковим був вибір ВПУ № 7 для створення цього профорієнтаційного хабу, тому що ми бачимо наскільки яскравою і широкою є співпраця закладу освіти з місцевим бізнесом. Сьогодні сфера освіти активно відгукується на запит ринку праці, на запит бізнесу, намагається знайти різноманітні інструменти для того, щоб популяризувати робітничі професії, — зауважила вона.

Її доповнив заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко, зауваживши, що ВПУ № 7 — це той заклад професійної освіти, який має конкурс на навчання тих спеціальностей, які найбільше потрібні на ринку праці. Він подякував за це директору навчального закладу Миколі Несену.

— Ми бачимо цей простір в тому, що це така майбутня станція майбутніх інженерів, технологій, техніків, де можуть проводити свій час школярі, які цікавляться технікою. Це не просто професійно-технічний хаб, а місце, де інтегруються усі напрямки економіки та навчання, — зазначив Антон Чубенко.

Він згадав торішню поїздку з керівниками професійно-технічних закладів у Чехію, де вони ознайомлювалися з досвідом їхнього професійного навчання.

— Можна сказати, що у нас тут набагато краще… І я думаю, що колись настане час й вони будуть їздити до нас за досвідом. Ми бачимо тут технології цифрової трансформації нашої держави: сонячні панелі, 3D-друк, моделювання… А студенти, які проводили нам екскурсії в майстеркласах, вони дуже високого рівня — вони краще підготовлені, ніж в деяких вищих навчальних закладах, — додав очільник ОВА.

Антон Чубенко зауважив, що ВПУ № 7 — потужний центр для здобуття професійної освіти для ВПО і ветеранів війни. Його доповнив міський голова Кременчука Віталій Малецький, який згадав свою поїздку до США, де він відвідав технологічний коледж у місті Клейтон.

— Дуже крутий, дуже класний коледж. Але я скажу, ми — на рівні. Так, наші студенти поки не роблять автомобілі на водних двигунах і їх потім забирає БМВ, але ми вже на шляху до цього, — сказав мер.

Він додав, що керівники кременчуцьких підприємств залюбки беруть до себе на роботу випускників ВПУ № 7.

— Отримавши тут освіту та досвід, молоді фахівці точно себе реалізують і знайдуть гарну роботу з гідним заробітком. А також можливості подальшого навчання та подальшого особистісного розвитку. Це гарний старт у житті, — резюмував мер.

«Сьогодні робіть те, про що інші завтра будуть тільки мріяти»

Розповідаючи про свою роботу щодо відкриття профорієнтаційного хабу, директор ВПУ № 7 Микола Несен вчергове згадав давню приказку: «Робіть сьогодні те, про що інші завтра будуть лише мріяти».

— Ми користуємося цим девізом. Ніж нарікати на темряву, краще запалювати свічки. От ми й стараємося їх запалювати, — зауважив він.

«Робіть сьогодні те, про що інші завтра будуть лише мріяти» — Кременчуцьке ВПУ № 7 оновлює навчальну інфраструктуру

Микола Несен розповів, що ВПУ № 7 активно співпрацює з бізнесом не тільки Кременчука, а й всієї області.

— Навчальний заклад потрібно створювати таким, в якому хотілося, щоб навчалися наші діти, а, як в моєму випадку, то вже онуки. Перш за все, це має бути сучасне освітнє середовище… Щоб було кому навчати, та щоб по завершенню навчання наші студенти були впевнені, що вони будуть або працевлаштовані, або ж підуть на подальше навчання. В навчальному закладі 13 робітничих професій та 5 освітньо-професійних програм підготовки кваліфікацій молодшого бакалавра, — наголосив директор ВПУ № 7.

Микола Несен зауважив, що на навчальному корпусі ВПУ № 7 вже написано Кременчуцький інженерно-технологічний професійний коледж. І пояснив, що головне завдання навчального закладу — це підготовка кваліфікованих робітників, кращих з яких можуть навчати по освітній професійній програмі фаху молодшого бакалавра. Це:

монтаж і обслуговування електричних апаратів;

технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях;

обслуговування верстатів і робототехнічних комплексів з програмним управлінням;

технологія зварювальних робіт;

обслуговування програмних систем та комплексів.

У ВПУ № 7 навчається 897 студентів, а буде тисяча

На питання «Кременчуцького Телеграфа» скільки студентів цього року прийняли на навчання у ВПУ № 7, Микола Несен відповів, що 360. А загалом у навчальному закладі наразі навчається 897 дітей з Кременчука та Полтавщини.

— Але хотілося б 1000. От хотілося б на наступний навчальний рік, щоб була 1000, — поділився своїми планами директор.

Він також розповів, що у ВПУ № 7 готують фахівців, які найближчим часом будуть дуже затребувані. Це спеціалісти в галузі енергозбереження та альтернативної енергетики, майстри з монтажу та обслуговування систем відновлюваної енергетики, зокрема сонячних панелей, зварювальники на апаратах лазерного зварювання тощо.

— Ми маємо відгукуватися на запити роботодавців. Інакше наша освіта непотрібна буде, якщо ми не задовольняємо потреби роботодавців. А роботодавці до вас звертаються і ми з ними укладаємо угоди. Спочатку аналізуємо, що їм потрібно, а тоді укладаємо угоди на підготовку. На цей час ми готуємо для 13 підприємств нашого регіону й одне підприємство під Києвом. Наші випускники, навіть якби ми вже випускали удвічі більше, легко б знайшли собі роботу, бо вони потрібні для відновлення України, — резюмував Микола Несен.

Антон Чубенко вручив Миколі Несену Почесну грамоту Полтавської обласної військової адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та відданість справі навчання і виховання молоді.