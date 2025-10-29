«Сьогодні робіть те, про що інші завтра будуть тільки мріяти»: у Кременчуці відкрили профорієнтаційний хаб

На створення професійного хабу уряд Швейцарії виділив 4,1 млн грн, а у цілому його відкриття обійшовся у близько 5,3 млн грн
У середу, 29 жовтня, в Кременчуці у Вищому професійному училищі № 7 відбулося відкриття профорієнтаційного хабу в межах реалізації Швейцарсько-українського проєкту DECIDE у співпраці із Міністерством освіти й науки України. Учасники зібрання на панельній дискусії обговорили реформу професійної освіти в Україні та питання співпраці освіти, бізнесу і влади.
У заході взяли участь генеральна директорка директорату професійної освіти Міносвіти Ірина Шумік, заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко, менеджерка Проєкту DECIDE, заступниця голови ГО DOCCU Валентина Полторак та міський голова Кременчука Віталій Малецький. А також керівники та представники промислових підприємств Кременчука та Полтавщини та навчальних закладів не тільки нашого міста та області, а й зі всієї України. Принаймні директор ВПУ № 7 Микола Несен назвав своїх колег з Чернігова, Львова, Кривого Рогу, Броварів та зауважив, що загалом на відкриття хабу приїхали понад 20 керівників навчальних закладів професійної освіти.
Профорієнтаційний хаб — це відкритий простір загальною площею майже 300 м² на якому розміщені 8 практичних станцій (локацій). Тут діти та дорослі можуть ознайомитися з різними сучасними професіями. У хабі представлені такі сучасні напрями як робототехніка, 3D-друк, електроенергетика та відновлювана енергетика, будівництво, зварювання, перероблення пластику, токарна та верстатна справи.
Як розповіла журналістам менеджерка проєкту DECIDE Валентина Полторак, профорієнтаційний хаб у Кременчуці є одним з найбільших в Україні й орієнтовний на ті професії, яким навчають у ВПУ № 7. Усього в Україні відкрили 10 профорієнтаційних хабів у шести областях.
Валентина Полторак зазначила, що хаб наповнений сучасною технікою, системами, різними інженерними гаджетами та устаткуванням. Окрім профорієнтаційної роботи в хабі, його кар’єрні радники будуть працювати також у школах, викладаючи професійний курс Jobs. Він, зокрема, передбачає екскурсії на промислові підприємства міста.
На створення професійного хабу уряд Швейцарії виділив 4,1 млн грн. З Полтавського обласного бюджету в цей проєкт інвестували 1,1 млн грн. А ще 110 тис. грн витратили зі спецфонду самого ВПО № 7. Загалом він обійшовся у близько 5,3 млн грн.
Як зазначили на презентації, головне завдання хабу — зробити професійну освіту сучасною, привабливою, перспективною та цікавою для молоді.
На відкритті хабу наголосили, що цього року був ухвалений закон про професійну освіту, який лібералізував цю сферу та дав більше можливостей для співпраці закладів професійної освіти з бізнесом, територіальними громадами та широким колом партнерів.
Очільниця директорату професійної освіти Міносвіти Ірина Шумік розповіла, які можливості цей закон дає для розвитку професійної освіти.
Це можливість навчання за короткими програмами, тобто здобувати професійні кваліфікації поступово. А також посилення співпраці з бізнесом.
Її доповнив заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко, зауваживши, що ВПУ № 7 — це той заклад професійної освіти, який має конкурс на навчання тих спеціальностей, які найбільше потрібні на ринку праці. Він подякував за це директору навчального закладу Миколі Несену.
Він згадав торішню поїздку з керівниками професійно-технічних закладів у Чехію, де вони ознайомлювалися з досвідом їхнього професійного навчання.
Антон Чубенко зауважив, що ВПУ № 7 — потужний центр для здобуття професійної освіти для ВПО і ветеранів війни. Його доповнив міський голова Кременчука Віталій Малецький, який згадав свою поїздку до США, де він відвідав технологічний коледж у місті Клейтон.
Він додав, що керівники кременчуцьких підприємств залюбки беруть до себе на роботу випускників ВПУ № 7.
Розповідаючи про свою роботу щодо відкриття профорієнтаційного хабу, директор ВПУ № 7 Микола Несен вчергове згадав давню приказку: «Робіть сьогодні те, про що інші завтра будуть лише мріяти».
Микола Несен розповів, що ВПУ № 7 активно співпрацює з бізнесом не тільки Кременчука, а й всієї області.
Микола Несен зауважив, що на навчальному корпусі ВПУ № 7 вже написано Кременчуцький інженерно-технологічний професійний коледж. І пояснив, що головне завдання навчального закладу — це підготовка кваліфікованих робітників, кращих з яких можуть навчати по освітній професійній програмі фаху молодшого бакалавра. Це:
На питання «Кременчуцького Телеграфа» скільки студентів цього року прийняли на навчання у ВПУ № 7, Микола Несен відповів, що 360. А загалом у навчальному закладі наразі навчається 897 дітей з Кременчука та Полтавщини.
Він також розповів, що у ВПУ № 7 готують фахівців, які найближчим часом будуть дуже затребувані. Це спеціалісти в галузі енергозбереження та альтернативної енергетики, майстри з монтажу та обслуговування систем відновлюваної енергетики, зокрема сонячних панелей, зварювальники на апаратах лазерного зварювання тощо.
Антон Чубенко вручив Миколі Несену Почесну грамоту Полтавської обласної військової адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та відданість справі навчання і виховання молоді.
Нагадаємо, 6 лютого у Кременчуцькому вищому професійному училищі № 7 відкрили навчально-практичний центр «Верстатник широкого профілю». Відновлення будівлі навчально-виробничих майстерень провели в межах програми «EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні».
