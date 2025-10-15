У Кременчуці планують звести житлові масиви на місці лікеро-горілчаного заводу: землю орендує компанія Кушніра

Очікується, що там побудують чотири багатоповерхівки і адміністративний центр. Загальна кількість квартир — 529

На ділянці, де розташоване приміщення колишнього лікеро-горілчаного заводу у Кременчуці, планують звести 4 багатоповерхівки і адміністративний центр. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час громадських слухань щодо внесення змін до детального плану території міста 15 жовтня.

Громада, 28 учасників слухань, одноголосно підтримала зміни до детального плану території в кварталі, обмеженому вул. Сержанта Мельничука, вул. Межова, вул. Новомежова, проїздом Парковий та вул. Володимира Черниша — зміну цільового призначення ділянки. Тобто земельну ділянку, яку раніше відводили для промисловості, надалі використовуватимуть для будівництва житлової та громадської забудови.

Що і де побудують

Житлові масиви планують звести на вул. Сержанта Мельничука, 8/28 поряд зі стадіоном ім. Олега Бабаєва, на місці лікеро-горілчаного заводу. Загальна площа ділянки — 1,7867 г. Очікується, що там побудують чотири десятиповерхівки і адміністративний центр. Загальна кількість квартир — 529. Також планується облаштування території паркомісцями і майданчиками.

Хто орендує землю

Землю орендує товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Віденський млин». Компанія виступала і інвестором розроблення детального плану, а його замовником є Кременчуцька міська рада.

Договір на оренду «Віденський млин» і міськрада уклали 30 серпня 2022 року. За словами заступника міського голови Кременчука Дмитра Кравченка, ТОВ вибороло право оренди на аукціоні.

За даними YouControl та Clarity Project, ТОВ «Віденський млин» заснували у 2015 році. Нині компанія зареєстрована у Києві, першочергово вона розміщувалась у Кременчуці. Основний вид діяльності — дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

Керівником компанії на сьогодні вказаний в аналітичних системах Максим Давиденко, засновником — акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Орландо», а кінцевим бенефіціаром — Ілля Кушнір. Інвестиційний фонд також належить Іллі Кушніру, про що вказують дані з YouControl та руху «Чесно».

Ілля Кушнір — колишній депутат Київської міської ради від партії «Удар», син кременчуцького бізнесмена Ігоря Кушніра. Сам Ігор Кушнір довгий час займав пост керівника «Київміськбуду» і віцепрезидента Будівельної палати України.

Відомі кременчужани потрапили до скандального розслідування Bihus.info

Як писало видання «Полтавщина» і за даними Prozorro Sale, раніше «Віденський млин» вже брав участь у торгах на викуп спиртзаводів на Полтавщині.

Станом на 2021 рік директором товариства була Ірина Лимар, а власником — Володимир Таловер, якого окремі ЗМІ називали кременчуцьким магнатом.

Зазначено, що Таловер володів благодійним фондом, громадською організацією з харчовим напрямком, мав кілька фірм та ФОП, що займаються нерухомістю. Також у минулому він володів «Кременчуцьким лікеро-горілчаним заводом» та суміжними компаніями.

Нагадаємо, у Кременчуці продовжать будівництво житлового компексу «Дніпровська Рив'єра», яким опікується підприємство депутата Сергія Порчиряна, на вулиці Богдана Хмельницького. Про це стало відомо 13 жовтня на засіданні постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури.