Конфлікт у садовому товаристві «Расцвет»: «ручне управління», що перетворилося на узурпацію

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 911

Власники дільниць пропонують ліквідувати садові товариства як юридичну форму та передати ці території у склад населених пунктів

В Україні налічуються сотні садових товариств, які з’явилися ще за радянських часів. Вони створювалися тоді, коли держава роздавала людям «дачі» для сезонного користування. Сьогодні ситуація інша: більшість ділянок давно приватизовані, люди будують будинки, живуть цілий рік, виховують дітей.

Але форма управління залишилася стара. Голова садового товариства має фактично необмежені повноваження, збирає внески, вирішує питання доріг, електрики, охорони. Власники землі часто стають заручниками рішень правління, яке не завжди діє прозоро.

Саме з такою ситуацією стикнулася сім’я кременчужанки Марії, яка понад п’ять років тому придбала ділянку в садовому товаристві Омельницької ОТГ «Расцвет».

Марія та її сусідка пані Віра прийшли в редакцію «Кременчуцького Телеграфа», як в «останню інстанцію, яка може допомогти, надавши розголосу кричущим фактам порушень та зловживання владою головою товариства».

— Конфлікт почався майже одразу після придбання нами ділянки. Ми сумлінно сплатили всі заборгованості попередніх власників — близько шести тисяч гривень боргів та додаткові внески на дороги та водойму. Здавалося б, з цього моменту мало розпочатися нормальне життя, проте голова товариства повідомила нас про пеню за несплату боргів попередніх власників, — розповідає пані Марія.

Жінка за освітою юристка. До того ж має практику роботи саме зі стягнення боргів по платежах, тому добре розуміла, що вимоги голови товариства протизаконні.

— І хоч сума була відносно невелика, я відмовилася її платити — з цього моменту конфлікт загострився.

Будь-яка спроба аргументованого діалогу, за словами членів товариства, перетворювалася на особисті образи з боку голови. У справу неодноразово втручалася поліція через випадки хуліганства.

Згодом виявилося, що не тільки пані Марія має складнощі у спілкуванні з головою товариства. Багато членів організації теж зневірилися в діях пані Галини, звинувачували її в несправедливості, в неграмотній господарській діяльності й навіть пропонували провести збори й переобрати керівника й членів правління.

З чату видаляються всі, хто не поділяє думку

— Проте будь-які пропозиції з боку членів товариства сприймалися «в штики», люди чули образи, їх втягували в конфлікт. Дійшло до того, що тих, хто виступав проти, виключили зі спільного чату товариства. Тож про проведення зборів або прийняті рішення більша частина людей просто не знала, — каже Марія.

Збори членів товариства

У 2021 році, коли напруження досягло межі, відбулися «історичні збори» — вперше на них прийшло близько 150 людей із загальних 220 ділянок.

— Більшість висловила недовіру голові. Ініціативна група зібрала підписи, проте пані Галина відмовилася підписати протокол та передати документи та печатку. Після цього активність членів товариства знизилася, а «ручне управління» лише посилилося. Протоколи й далі писалися, неправомірно підписувалися, й хоч кворуму не було, що суперечить Статуту, рішення все одно приймалися.

Одним із найбільш конфліктних рішень стало проведення інвентаризації земель. Збори, де були присутні лише 60 людей, ухвалили рішення зібрати майже півмільйона гривень.

— По 2000 грн з кожної ділянки — незалежно від розміру та від того, чи приватизована земля.

При цьому, за словами членів товариства, більшість ділянок уже мають документи з визначеними межами:

— Виходить абсурд: ми ще раз маємо платити, щоби інші змогли приватизувати свої ділянки. Додаткові питання викликає й сама процедура: відсутність тендеру, непрозорість вибору організації, початок робіт раніше, ніж було підписано договір…

Ще одним болючим моментом стало незаконне відключення електропостачання окремим членам товариства.

— За законом це може робити лише енергопостачальна компанія, проте голова товариства самовільно вирвала дроти. Ми залишалися без світла місяцями, навіть під час воєнних обстрілів, — розповідає постраждала жінка.

локальна водойма, яка так і не стала зоною відпочинку

Вона додає, що з 30 років перебування в товаристві, 26 справно за все сплачувала й лише після того, як у 2021 році голові товариства була висловлена недовіра, перестала платити.

— Я не знаю, куди витрачаються наші гроші — голова не звітує про це, ми не бачимо калькуляції витрат — на вимогу надати розрахунки, нам відверто вказали на двері.

Витяг з ЄДР про відкриття кримінального провадження

Члени товариства неодноразово подавали заяви до поліції та прокуратури щодо незаконних дій, підробки протоколів, самоврядування. Проте ефективного розслідування досі немає.

Активісти переконані: проблему можна вирішити лише спільними зусиллями, через прозорі збори, громадську звітність та дотримання закону.

— Ми залишаємо це нашим дітям та онукам. Якщо не змінити систему зараз — у майбутньому стане ще гірше, — резюмує одна з учасниць конфлікту.

«Всі звинувачування — неправда» — голова товариства «Расцвет»

Проте голова садового товариства заперечує звинувачування на свою адресу й стверджує, що всі збори завжди були правомірними.

— Всі ці звинувачування — відверта брехня, — прокоментувала нашому виданню ситуацію, що склалася в СТ «Расцвет», пані Галина. — Особисто я ні з ким не вступаю в конфлікт. Є група людей, незадоволених рішеннями правління товариства, саме вони й вступають в сварки.

При цьому голова товариства підтвердила, що вибором фірми, яка буде проводити інвентаризацію землі (вона необхідна через те, що межі товариства встановлені з порушеннями й люди не мають можливості приватизувати неприватизовані дільниці), вона займалася особисто.

— Ніяких тендерів не проводилося. Просто обрала фірму, де послуги найдешевші.

Ситуацію з відключенням боржників від електропостачання прокоментувала наступним чином:

— Правління скликало збори й вирішило відключити боржників. Ми правомірні приймати такі рішення.

Пані Галина впевнена в законності своїх дій, на її думку, все прозоро й кожен член товариства може прийти й ознайомитися з усіма документами. На скарги членів товариства на те, що рішення приймаються без наявності кворуму та на відмови показати їм бюджетні витрати, голова товариства також відказала: «Це неправда».

Думка юриста

Історія цього садового товариства — не поодинока. Подібні конфлікти виникають у багатьох громадах, де керівництво користується слабкістю механізмів контролю та пасивністю людей. В результаті виникає ситуація «власного феодалізму», коли одна людина одноосібно розпоряджається коштами та частками членів громади, вирішує питання доріг, електрики, охорони.

— Особливо гостро ця проблема проявилася після 2014 року, коли частина українських територій опинилася під російською окупацією. Сотні тисяч людей змушені були залишити свої домівки та переїхати на підконтрольну Україні територію. Державних програм забезпечення житлом для всіх переселенців не існувало, тому багато хто купував доступні дачні будинки. Для них це стало єдиною можливістю мати дах над головою, — каже юристка Марія Явор, яка знається на темі.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ситуація ще більше загострилася. Кількість переселенців зросла у рази, і ще більше людей були змушені шукати дешеве житло. Дачні будинки стали чи не єдиним способом для тисяч сімей знайти прихисток і зберегти можливість жити на своїй землі, у межах України.

— Але замість того щоб інтегруватися у громаду як повноправні мешканці, ці люди залишаються «членами садового товариства», залежними від старих радянських правил. Вони не завжди можуть зареєструвати місце проживання, оформити комунальні послуги чи впливати на управління територією, — зазначає юристка.

Чому у XXI столітті приватний власник має залежати від «садового правління»? Чому сім’ї переселенців, які зробили вибір жити тут, не отримують права бути рівними членами громади? Вихід є, вважає пані Явор:

— Власники пропонують ліквідувати садові товариства як юридичну форму та передати ці території у склад населених пунктів. Тоді люди зможуть створювати органи самоорганізації населення — так само, як це роблять жителі вулиць і кварталів у містах і селах.

Питання потребує державного рішення. Потрібен закон, який остаточно ліквідує рудименти минулого й відкриє шлях до справедливого життя для мільйонів українців, у тому числі й для тих, хто втратив свої домівки через війну та був змушений оселитися у садових масивах після 2022 року.