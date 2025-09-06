Конфлікт у садовому товаристві «Расцвет»: «ручне управління», що перетворилося на узурпацію

Власники дільниць пропонують ліквідувати садові товариства як юридичну форму та передати ці території у склад населених пунктів
В Україні налічуються сотні садових товариств, які з’явилися ще за радянських часів. Вони створювалися тоді, коли держава роздавала людям «дачі» для сезонного користування. Сьогодні ситуація інша: більшість ділянок давно приватизовані, люди будують будинки, живуть цілий рік, виховують дітей.
Але форма управління залишилася стара. Голова садового товариства має фактично необмежені повноваження, збирає внески, вирішує питання доріг, електрики, охорони. Власники землі часто стають заручниками рішень правління, яке не завжди діє прозоро.
Саме з такою ситуацією стикнулася сім’я кременчужанки Марії, яка понад п’ять років тому придбала ділянку в садовому товаристві Омельницької ОТГ «Расцвет».
Марія та її сусідка пані Віра прийшли в редакцію «Кременчуцького Телеграфа», як в «останню інстанцію, яка може допомогти, надавши розголосу кричущим фактам порушень та зловживання владою головою товариства».
Жінка за освітою юристка. До того ж має практику роботи саме зі стягнення боргів по платежах, тому добре розуміла, що вимоги голови товариства протизаконні.
Будь-яка спроба аргументованого діалогу, за словами членів товариства, перетворювалася на особисті образи з боку голови. У справу неодноразово втручалася поліція через випадки хуліганства.
Згодом виявилося, що не тільки пані Марія має складнощі у спілкуванні з головою товариства. Багато членів організації теж зневірилися в діях пані Галини, звинувачували її в несправедливості, в неграмотній господарській діяльності й навіть пропонували провести збори й переобрати керівника й членів правління.
У 2021 році, коли напруження досягло межі, відбулися «історичні збори» — вперше на них прийшло близько 150 людей із загальних 220 ділянок.
Одним із найбільш конфліктних рішень стало проведення інвентаризації земель. Збори, де були присутні лише 60 людей, ухвалили рішення зібрати майже півмільйона гривень.
При цьому, за словами членів товариства, більшість ділянок уже мають документи з визначеними межами:
Ще одним болючим моментом стало незаконне відключення електропостачання окремим членам товариства.
Вона додає, що з 30 років перебування в товаристві, 26 справно за все сплачувала й лише після того, як у 2021 році голові товариства була висловлена недовіра, перестала платити.
Члени товариства неодноразово подавали заяви до поліції та прокуратури щодо незаконних дій, підробки протоколів, самоврядування. Проте ефективного розслідування досі немає.
Активісти переконані: проблему можна вирішити лише спільними зусиллями, через прозорі збори, громадську звітність та дотримання закону.
Проте голова садового товариства заперечує звинувачування на свою адресу й стверджує, що всі збори завжди були правомірними.
При цьому голова товариства підтвердила, що вибором фірми, яка буде проводити інвентаризацію землі (вона необхідна через те, що межі товариства встановлені з порушеннями й люди не мають можливості приватизувати неприватизовані дільниці), вона займалася особисто.
Ситуацію з відключенням боржників від електропостачання прокоментувала наступним чином:
Пані Галина впевнена в законності своїх дій, на її думку, все прозоро й кожен член товариства може прийти й ознайомитися з усіма документами. На скарги членів товариства на те, що рішення приймаються без наявності кворуму та на відмови показати їм бюджетні витрати, голова товариства також відказала: «Це неправда».
Історія цього садового товариства — не поодинока. Подібні конфлікти виникають у багатьох громадах, де керівництво користується слабкістю механізмів контролю та пасивністю людей. В результаті виникає ситуація «власного феодалізму», коли одна людина одноосібно розпоряджається коштами та частками членів громади, вирішує питання доріг, електрики, охорони.
Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ситуація ще більше загострилася. Кількість переселенців зросла у рази, і ще більше людей були змушені шукати дешеве житло. Дачні будинки стали чи не єдиним способом для тисяч сімей знайти прихисток і зберегти можливість жити на своїй землі, у межах України.
Чому у XXI столітті приватний власник має залежати від «садового правління»? Чому сім’ї переселенців, які зробили вибір жити тут, не отримують права бути рівними членами громади? Вихід є, вважає пані Явор:
Питання потребує державного рішення. Потрібен закон, який остаточно ліквідує рудименти минулого й відкриє шлях до справедливого життя для мільйонів українців, у тому числі й для тих, хто втратив свої домівки через війну та був змушений оселитися у садових масивах після 2022 року.
Цієї неділі у садовому товаристві відбудуться чергові збори. Одне з питань, яке стоїть на порядку денному – підтвердження легітимності голови садового товариства та обрання нових членів правління,
Хочеться вірити, що цього разу всі конфліктуючі сторони прийдуть на загальні збори, знайдуть спільну мову й приймуть рішення, які влаштують всіх.
