Кременчук, Воїни світла, Війна, Соціальний захист

У Кременчуці розглядають можливість облаштування Свіштовського кладовища освітленням і камерами спостереження

Вчора, 16:24

Як пояснили у міськраді, головною проблемою щодо облаштування Меморіального сектору залишається відсутність електропостачання: найближча точка підключення розташована за 4 км

У Кременчуці розглядають можливість облаштування камерами відеоспостереження та освітленням Меморіального сектору почесних поховань захисників і захисниць України на Свіштовському кладовищі. Про це стало відомо з відповіді міського голови Віталія Малецького на петицію місцевих жителів. 

Як пояснили у міськраді, головною проблемою щодо облаштування Меморіального сектору залишається відсутність електропостачання: найближча точка підключення розташована за 4 км. 

Вказано, що освітлення на кладовищі можуть зробити або зі стаціонарним підключенням, або з автономними джерелами живлення. Нині триває пошук підрядних організацій і аналіз пропозицій на ринку, після чого ухвалять остаточне технічне рішення, йдеться у повідомленні.

Що передувало

У травні кременчуківці створили петицію про облаштування освітлення й відеоспостереження у Меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України на Свіштовському кладовищі через випадки вандалізму. Її авторка Ірина Погребняк, дружина полеглого військовослужбовця, просила «вжити заходів для запобігання паплюження пам’яті загиблих».

Що відомо про крадіжки на Свіштовському кладовищі

Рідні полеглих захисників неодноразово помічали дрібні крадіжки із могил військовослужбовців на Свіштовському кладовищі. Зникають свічки та лампадки, ліхтарики, квіти, посуд і навіть іграшки.

Зокрема, Ірина Кучерява розповіла, що із могили її чоловіка невідомі вкрали штучне освітлення.

За словами рідних, у секторі почесних поховань не вистачає освітлення та відеонагляду — тоді ситуація могла б налагодитися. А для цього потрібне втручання міської влади.

Матері полеглих воїнів уже зверталися до чиновників, проте ті говорять, що електропостачання немає (хоча поруч встановлені ліхтарі), а на камери потрібні гроші.

Більше інформації про ситуацію — у нашому матеріалі.

Andron777:
Вчора, 19:33

Вони тільки розглядають?! Вже давно треба було зробити, а вони тільки розглядають...


sezheldybin:
Сьогодні, 09:12

Каккие - же всё - таки молодцы эти Шмалецкие ... Всего - то 3.5 года войны ...


