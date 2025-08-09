Хвороба Лайма на Полтавщині: чому зростає захворюваність і як вберегтися від небезпечної недуги

На Полтавщині — упродовж кількох місяців спостерігається зростання випадків хвороби Лайма. Кожного тижня десятки людей звертаються до лікарів через укуси кліщів, і багатьом ставлять діагноз. Не виключенням є і Кременчук. Про те, як захистити себе та дітей, що робити після укусу й чому не можна ігнорувати симптоми — читайте у нашому інтерв’ю з лікаркою

Протягом кількох останніх місяців у Полтавській області фіксують зростання випадків хвороби Лайма. Так, за даними Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб на минулому тиждені — з 28 липня по 3 серпня — медики підтвердили 25 нових випадків. Кременчуцький район також не залишився осторонь: від початку року у місті та інших громадах медики реєструють випадки хвороби. Про те, чим небезпечне захворювання, як воно проявляється та як діяти після укусу кліща — ми розпитали Світлану Леваду, лікарку-епідеміологиню Кременчуцького районного відокремленого підрозділу Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

— Пані Світлано, яка ситуація з хворобою Лайма на Полтавщині упродовж останніх років?

— Маємо справу з небезпечною тенденцією: у 2024 році в Україні зареєстрували 5431 випадок хвороби Лайма. І Полтавська область серед лідерів — 488 випадків, з яких 39 у Кременчуцькій громаді. А це майже вдвічі більше, ніж роком раніше: у 2023 році у громаді зареєстрували 21 хворого. Загалом же торік в області ураження зафіксували в 39 громадах. Особливо активна захворюваність улітку та восени — це період, коли кліщі найбільш активні.

— Де найчастіше жителі Кременчука та району можуть інфікуватися?

— Більшість інфікувань відбуваються на присадибних ділянках у селах Кременчуцького району. Це Ялинці, Потоки, Кам’яні Потоки, Маламівка, Білецьківка, Василівка та інші. Є й випадки нападів кліщів просто в межах міста — у парках, скверах, на кладовищах. Упродовж минулого року до травмпунктів Кременчука звернулися 108 людей після укусів кліщів. Цьогоріч кількість звернень зросла: наразі ми вже маємо понад 110 таких випадків, із них майже половина — діти.

— Які перші симптоми можуть свідчити про захворюваність?

— Насамперед це почервоніння шкіри навколо місця укусу — еритема. Вона з’являється впродовж 1–30 днів і збільшується в діаметрі. Але у третини хворих вона може бути відсутня, що ускладнює діагностику. Крім цього, до інших ранніх симптомів належать:

головний біль;

слабкість;

підвищена температура;

біль у м’язах і суглобах;

ознаки грипоподібного стану.

Якщо не звернутися по допомогу вчасно, хвороба переходить у другу й третю стадії — тоді можуть з’явитися ураження нервової системи, серця, суглобів, шкіри.

— Так сталося, що кліщ вже вкусив. Що робити у такому випадку?

— Найперше — звернутися до лікаря або в травмпункт. Якщо можливості звернутися до лікаря немає — кліща треба акуратно викрутити пінцетом або ниткою, не здавлюючи його, щоб не залишити хоботок у рані. Місце укусу обробити антисептиком, руки вимити з милом.

Кліща можна здати на дослідження, щоб перевірити, чи не є він переносником борелій. Такі дослідження проводять, зокрема, в лабораторіях центру контролю хвороб. І ще — дуже важливо спостерігати за самопочуттям протягом місяця. При появі будь-яких симптомів — звернутися до сімейного лікаря або інфекціоніста.

— Чи можна вилікувати хворобу Лайма?

— Так, на ранніх стадіях вона добре піддається лікуванню антибіотиками. Але коли люди звертаються пізно — з’являються хронічні ускладнення, які важче лікувати, тож вони можуть залишитися на все життя. Тому не варто чекати симптомів, аби щось почати робити — якщо був укус і є підозра, краще обстежитись.

— Можливо, існує вакцина від хвороби Лайма?

— Наразі в Україні вакцини від цієї хвороби немає. Є експериментальні вакцини, які тестують за кордоном, але поки що вони не пройшли всі етапи перевірки й не доступні в загальному обігу.

— Яка профілактика найефективніша? Що порадите жителям Кременчука?

— Найпростіше — не допустити укусу. Для цього:

вдягайте закритий світлий одяг і головні убори, коли йдете в парк, ліс або на кладовище;

користуйтеся репелентами проти кліщів;

після кожної прогулянки ретельно оглядайте тіло, особливо за вухами, під пахвами, у паху, на згинах колін і ліктів;

не забувайте перевіряти дітей і домашніх тварин.

Нагадаємо, торік росіяни ширили фейки про ситуацію щодо хвороби Лайма на Полтавщині.