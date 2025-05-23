Облаштування укриття у Будинку дитини в Кременчуці: у Полтавській ОВА розповіли деталі

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 252

Терміни завершення розробки ПКД і початку робіт у ОВА не назвали

На сьогодні триває розробка проєктно-кошторисної документації на ремонт сховища у Кременчуцькому спеціалізованому будинку дитини Полтавської обласної ради. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут під час візиту до Кременчука 23 травня.

— На завершенні даний проєкт, далі експертиза, тобто дозволи на початок будівництва. Будемо розуміти кошторис, будемо формувати потреби для того, щоб будувати все ж таки там укриття, — сказав Когут.

Терміни завершення розробки ПКД і початку робіт у ОВА не назвали.

Що передувало

30 січня комісія Уповноваженого з прав людини в Україні спільно з представниками громадських організацій виявила у закладі «кричущі порушення прав та інтересів дітей, які свідчать про системну байдужість до їхніх потреб, ставлять під загрозу гідність, здоров’я та безпеку». Крім того, за словами представників комісії, працівники закладу принижують вихованців, називаючи їх «інвалідами» і «тими, кого ніхто ніколи не всиновить».

Також зазначалося, що 90% фінансування закладу спрямовується на оплату праці персоналу та комунальні послуги, а не на забезпечення безпосередніх потреб дітей.

У своєму коментарі голова Кременчуцької громади Віталій Малецький заявив, що «попри три роки війни, обласна рада не спромоглася виділити кошти на облаштування укриття для дітей».

Нагадаємо, торік під час візиту на Кременчуччину міністерка соцполітики Оксана Жолнович прокоментувала, чи закриватимуть будинок дитини у Кременчуці.



