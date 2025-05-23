Микола Корецький
Разом з небайдужими людьми зібрали допомогу для 90 дітей
Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Полтавщина, Соціальний захист

Облаштування укриття у Будинку дитини в Кременчуці: у Полтавській ОВА розповіли деталі

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 252

Терміни завершення розробки ПКД і початку робіт у ОВА не назвали

На сьогодні триває розробка проєктно-кошторисної документації на ремонт сховища у Кременчуцькому спеціалізованому будинку дитини Полтавської обласної ради. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут під час візиту до Кременчука 23 травня. 

— На завершенні даний проєкт, далі експертиза, тобто дозволи на початок будівництва. Будемо розуміти кошторис, будемо формувати потреби для того, щоб будувати все ж таки там укриття, — сказав Когут. 
Терміни завершення розробки ПКД і початку робіт у ОВА не назвали.

Що передувало

30 січня комісія Уповноваженого з прав людини в Україні спільно з представниками громадських організацій виявила у закладі «кричущі порушення прав та інтересів дітей, які свідчать про системну байдужість до їхніх потреб, ставлять під загрозу гідність, здоров’я та безпеку». Крім того, за словами представників комісії, працівники закладу принижують вихованців, називаючи їх «інвалідами» і «тими, кого ніхто ніколи не всиновить».

Також зазначалося, що 90% фінансування закладу спрямовується на оплату праці персоналу та комунальні послуги, а не на забезпечення безпосередніх потреб дітей. 

У своєму коментарі голова Кременчуцької громади Віталій Малецький заявив, що «попри три роки війни, обласна рада не спромоглася виділити кошти на облаштування укриття для дітей».

Нагадаємо, торік під час візиту на Кременчуччину міністерка соцполітики Оксана Жолнович прокоментувала, чи закриватимуть будинок дитини у Кременчуці


0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: укриття будинок дитини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх