Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 164

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 20 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00:

  • пров. Веселий, 10

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29–33

  • вул. Київська, 64–121

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.

З 8.00 до 17.00:

  • квт. 287, 14, 16

  • пров. А. Ізюмова, 3–14

  • пров. Савинський, 2

  • пров. Центральний, 11

  • пров. Черкаський, 3–16

  • пр. А. Ізюмова, 1–25

  • просп. Лесі Українки, 96

  • просп. Полтавський, 13–275

  • туп. 10-й Хорольський, 4–11

  • туп. 7-й Хорольський, 9А–34

  • туп. 8-й Хорольський, 3–8

  • туп. 9-й Хорольський, 9–14

  • туп. Айвазовського, 1–21

  • вул. А. Ізюмова, 1А–46

  • вул. Бажана, 2, 14, 17

  • вул. Барвінкова, 1–68

  • вул. Барвінкова, 2

  • вул. Богдана Хмельницького, 20А, 24

  • вул. Богдана Хмельницького, 152/2–168

  • вул. Данила Галицького, 4–39А

  • вул. Д. Апостола, 1/25–12

  • вул. Д. Галицького, 6–67

  • вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8

  • вул. Експресівська, 1–80

  • вул. Ємельяненко, 3

  • вул. Газопровідна, 4–30

  • вул. Гетьманська, 8, 43

  • вул. Глобинський, 1/4–41А

  • вул. Горліс Горського, 3А

  • вул. Гурамішвілі, 2–8

  • вул. І. Нагнібіди, 1–64

  • вул. І. Сіокорського, 1–57

  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21

  • вул. Кармелюка, 2, 4

  • вул. Керченська

  • вул. Кобзарська, 2–27/74

  • вул. Комишанська, 2

  • вул. Кропивницького, 1–14

  • вул. Кропивницького, 1–66/2

  • вул. М. Вовчка, 2–34

  • вул. М. Грушевського, 3–7

  • вул. М. Калачевського, 3–10

  • вул. М. Міхновського, 1–57

  • вул. Мрії, 8, 10

  • вул. Мрії, 12А

  • вул. Мрії, 20, 22, 22А

  • вул. Н. Крюкової, 17

  • вул. Недогарська, 3

  • вул. Нова, 2/1–14/16

  • вул. Новомиргородська, 2–52

  • вул. О. Пчілки, 2А–23

  • вул. О. Чайки, 1, 29

  • вул. П-ка Коваленка, 4

  • вул. П. Оксанченка, 1–69

  • вул. Раїси Кириченко, 3–14/21

  • вул. Ракетна, 1–27

  • вул. Размислова, 2–16

  • вул. Размислова, 3–40

  • вул. Рокитнянська, 1–39

  • вул. С. Кульчинського, 1/47–6

  • вул. Сосновська, 1/19–49

  • вул. В. Баранова, 3–13

  • вул. В. Кришталя, 1–95А

  • вул. В. Симоненка, 1–112

  • вул. Володимира Великого, 72

  • вул. Хімічна, 1/2–83

  • вул. Хорольська, 150/7–209/6

  • вул. Чайковського, 1–95А

  • вул. Юрія Липи, 12–30

  • вул. Я. Петруся, 3–22

  • вул. Я. Петруся, 3–130

  • вул. Яснополянський, 28А–47.

Автор: Руслана Горгола
