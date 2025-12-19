Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 20 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
квт. 287, 14, 16
пров. А. Ізюмова, 3–14
пров. Савинський, 2
пров. Центральний, 11
пров. Черкаський, 3–16
пр. А. Ізюмова, 1–25
просп. Лесі Українки, 96
просп. Полтавський, 13–275
туп. 10-й Хорольський, 4–11
туп. 7-й Хорольський, 9А–34
туп. 8-й Хорольський, 3–8
туп. 9-й Хорольський, 9–14
туп. Айвазовського, 1–21
вул. А. Ізюмова, 1А–46
вул. Бажана, 2, 14, 17
вул. Барвінкова, 1–68
вул. Барвінкова, 2
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 24
вул. Богдана Хмельницького, 152/2–168
вул. Данила Галицького, 4–39А
вул. Д. Апостола, 1/25–12
вул. Д. Галицького, 6–67
вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8
вул. Експресівська, 1–80
вул. Ємельяненко, 3
вул. Газопровідна, 4–30
вул. Гетьманська, 8, 43
вул. Глобинський, 1/4–41А
вул. Горліс Горського, 3А
вул. Гурамішвілі, 2–8
вул. І. Нагнібіди, 1–64
вул. І. Сіокорського, 1–57
вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21
вул. Кармелюка, 2, 4
вул. Керченська
вул. Кобзарська, 2–27/74
вул. Комишанська, 2
вул. Кропивницького, 1–14
вул. Кропивницького, 1–66/2
вул. М. Вовчка, 2–34
вул. М. Грушевського, 3–7
вул. М. Калачевського, 3–10
вул. М. Міхновського, 1–57
вул. Мрії, 8, 10
вул. Мрії, 12А
вул. Мрії, 20, 22, 22А
вул. Н. Крюкової, 17
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1–14/16
вул. Новомиргородська, 2–52
вул. О. Пчілки, 2А–23
вул. О. Чайки, 1, 29
вул. П-ка Коваленка, 4
вул. П. Оксанченка, 1–69
вул. Раїси Кириченко, 3–14/21
вул. Ракетна, 1–27
вул. Размислова, 2–16
вул. Размислова, 3–40
вул. Рокитнянська, 1–39
вул. С. Кульчинського, 1/47–6
вул. Сосновська, 1/19–49
вул. В. Баранова, 3–13
вул. В. Кришталя, 1–95А
вул. В. Симоненка, 1–112
вул. Володимира Великого, 72
вул. Хімічна, 1/2–83
вул. Хорольська, 150/7–209/6
вул. Чайковського, 1–95А
вул. Юрія Липи, 12–30
вул. Я. Петруся, 3–22
вул. Я. Петруся, 3–130
вул. Яснополянський, 28А–47.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.