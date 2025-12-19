Google додав у Gemini функцію перевірки, чи створене відео або фото штучним інтелектом

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 116

Користувачі чат-боту Gemini від Google тепер можуть перевірити, чи було зображення або відео створене за допомогою штучного інтелекту компанії. Про це повідомили в Google.

Нова функція доступна по всьому світу та підтримує будь-яку мову. Gemini може аналізувати відео розміром до 100 МБ і тривалістю до 90 секунд.

Щоб перевірити контент, користувачеві потрібно завантажити фото або відео в чат Gemini та запитати, чи було його згенеровано штучним інтелектом Google. Під час аналізу система шукач невидимі цифрові водяні знаки SynthID, якими Google маркує власні ШІ-розробки.

Gemini також показує точні часові відрізки, де виявлено маркування. При цьому відеоряд і звукову доріжку аналізують окремо. Наприклад, сервіс може повідомити, що SynthID знайдено лише в аудіо на певних секундах, тоді як зображення не має маркування.