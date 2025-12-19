У Кременчуці скликають позачергову сесію районної ради

22 грудня о 10.00 у Кременчуці відбудеться тринадцята позачергова сесія Кременчуцької районної ради восьмого скликання. Сесію скликають розпорядженням голови районної ради від 19 грудня 2025 року № 26-р.

На розгляд депутатів винесуть 35 питань, серед яких — бюджетні рішення, кадрові зміни та співпраця з органами місцевого самоврядування і благодійними організаціями.

Зокрема, депутати планують розглянути:

районний бюджет Кременчуцького району на 2026 рік та прогноз бюджету на 2026–2028 роки;

внесення змін до бюджету району на 2025 рік;

звіти про виконання районного бюджету;

дострокове припинення повноважень чотирьох депутатів районної ради;

затвердження структури та штатної чисельності виконавчого апарату райради;

списки присяжних районних судів;

результати діяльності окружних прокуратур;

приватизацію комунального майна у Кременчуці;

безоплатну передачу майна громадам району;

укладення меморандумів про співпрацю з Кременчуцькою міською радою та благодійною організацією «Благодійний фонд „Квітучий Край“».

Також у порядку денному — питання виконання вимог Держаудитслужби та Держпраці й затвердження розпоряджень районної військової адміністрації.

Зазначимо, що раніше «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що у Кременчуцькій районній раді вже кілька років не можуть ухвалити рішення, що стосується будівництва Центру підтримки дітей і сімей. Попри готовність проєкту та міжнародне фінансування, питання залишається нерозглянутим через, зокрема, наявність інших спірних питань порядку денного для депутатів різних політичних сил. За даними джерел редакції, одним з таких спірних питань є передача головної адміністративної будівлі районної ради, що розташоване на площі «Незалежності», на баланс Кременчуцької громади.