У Кременчуці скликають позачергову сесію районної ради

22 грудня о 10.00 у Кременчуці відбудеться тринадцята позачергова сесія Кременчуцької районної ради восьмого скликання. Сесію скликають розпорядженням голови районної ради від 19 грудня 2025 року № 26-р.
На розгляд депутатів винесуть 35 питань, серед яких — бюджетні рішення, кадрові зміни та співпраця з органами місцевого самоврядування і благодійними організаціями.
Зокрема, депутати планують розглянути:
Також у порядку денному — питання виконання вимог Держаудитслужби та Держпраці й затвердження розпоряджень районної військової адміністрації.
Зазначимо, що раніше «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що у Кременчуцькій районній раді вже кілька років не можуть ухвалити рішення, що стосується будівництва Центру підтримки дітей і сімей. Попри готовність проєкту та міжнародне фінансування, питання залишається нерозглянутим через, зокрема, наявність інших спірних питань порядку денного для депутатів різних політичних сил. За даними джерел редакції, одним з таких спірних питань є передача головної адміністративної будівлі районної ради, що розташоване на площі «Незалежності», на баланс Кременчуцької громади.
