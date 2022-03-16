Україна — понад усе: 21-й день повномаштабного вторгнення Росії

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24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом дев'ятнадцяти діб. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

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Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.05 Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості наразі працює у звичайному режимі: здійснюються прийом громадян, реєстрація безробітних, нарахування допомоги по безробіттю, консультації з працевлаштування тощо.



00.15 У бік української території рухаються мінімум 14 російських суден, пише британська газета королівського флоту Naval News, посилаючись на відомості експертів та супутникові знімки.