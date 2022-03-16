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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Кількість блокпостів на українських дорогах уже скоротили до 1,5 тисячі - МВС

Сьогодні, 02:33 Переглядів: 361

 

Невдовзі буде створений розширений перелік інших блокпостів

Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі. У майбутньому їх планують скоротити ще більше. Про це сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу.

- Наразі нам вже вдалося скоротити кількість блокпостів до 1,5 тисячі, забравши дуже багато непотрібних блокпостів, які лише затруднюють пересування, і забирають лише час. Щодо тих, умовно авторизованих блокпостів, перелік їх буде занесений у спеціальний наказ головнокомандувача ЗСУ, перша редакція якого була вже видана на минулому тижні. Сьогодні або завтра має бути розширений перелік по всій країні інших блокпостів, - сказав Денис Монастирський.

Очільник МВС зазначив, що наразі долучені до цієї роботи суб’єкти бачать оптимальну кількість блокпостів на основних шляхах та містах у кількості до 800 блокпостів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: блокпост війна
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