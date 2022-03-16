З Маріуполя гуманітарним коридором виїхали близько 20 тисяч людей

Сьогодні, 02:00 Переглядів: 47

Всього з заблокованих міст сьогодні вдалось евакуювати близько 29 тис. людей

Сьогодні з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхало близько 20 тис. людей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

Він зазначив, що з 4 000 авто, які вирушили з міста, 570 вже прибули до Запоріжжя. Інші залишаться на ніч в населених пунктах Запорізької і Донецької областей.

Також Тимошенко повідомив, що всього гуманітарними коридорами з заблокованих міст сьогодні вдалось евакуювати близько 29 тис. людей.