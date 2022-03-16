РФ попросила Китай про підтримку, але там не дуже спішать допомагати

Сьогодні, 01:26 Переглядів: 97

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що підтримка урядом Китаю російської війни сильно вдарить по економічним інтересам КНР

Декілька американських ЗМІ поширили інформацію про те, що рф попросила Китай про фінансову, технічну та продовольчу підтримку.

Вочевидь, що у разі надання росії допомоги, Китай створить для себе проблеми у відносинах із Заходом у вигляді санкцій, тому обидві сторони заперечують будь-які домовленості у ЗМІ.

США та Британія попередили Пекін про серйозні наслідки в разі будь-якої підтримки росії з боку КНР.

Для Пекіна важливо, щоб відносини з Євросоюзом та США не погіршувалися. Тому китайське керівництво стримує намагання росії покращити своє становище за рахунок Пекіну.

Хоч Сі Цзіньпін і називав путіна «найкращим другом», але у найближчій перспективі Китай ймовірно намагатиметься максимально зберігати нейтралітет у питанні підтримки військової агресії рф проти України.