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Бізнес/Робота, Гроші, Україна, Світ, Путін проти українського народу

США нададуть історичні $13,6 мільярда допомоги

Сьогодні, 03:00 Переглядів: 160

Кошти підуть на гуманітарну, оборонну та економічну сфери

Американський президент Джо Байден підписав закон про надання Україні військової, гуманітарної й економічної допомоги у розмірі 13,6 мільярда доларів.

Про це він повідомив у Вашингтоні 15 березня.

- Я щойно підписав закон про двопартійне державне фінансування, яке зберігає уряд відкритим і надає Україні історичні 13,6 мільярда доларів фінансування, - сказав він.

Він додав, що російське вторгнення об'єднало людей по всій Америці, «об'єднало дві наші партії в Конгресі та об'єднало волелюбний світ, щоб діяти невідкладно та рішуче, що ми робимо прямо зараз».

Розподіл коштів:

Військова допомога: 

близько 6,5 мільярда доларів, приблизно половина пакету допомоги, піде Міністерству оборони США, щоб воно могло розгорнути війська у регіоні та відправити оборонне обладнання в Україну

Гуманітарна допомога: 

понад 4 мільярди доларів США будуть направлені на надання гуманітарної допомоги біженцям та внутрішньо переміщеним особам, а також надання екстреної продовольчої допомоги, медичної допомоги та невідкладної підтримки вразливим спільнотам у регіоні.

Економічна допомога: 

пакет надасть майже 1,8 мільярда доларів для задоволення економічних потреб України та сусідніх країн, таких як питання кібербезпеки та енергетики.

Закон також вимагає 25 мільйонів доларів для Агентства США з глобальних ЗМІ, незалежної федеральної агенції, для боротьби з дезінформацією в новинах, що транслюються за кордоном. Ще 120 мільйонів доларів підуть на підтримку місцевих українських активістів та журналістів, а також притягнення до відповідальності за порушення прав людини в Росії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: США допомога війна
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