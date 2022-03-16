США нададуть історичні $13,6 мільярда допомоги

Кошти підуть на гуманітарну, оборонну та економічну сфери
Американський президент Джо Байден підписав закон про надання Україні військової, гуманітарної й економічної допомоги у розмірі 13,6 мільярда доларів.
Про це він повідомив у Вашингтоні 15 березня.
Він додав, що російське вторгнення об'єднало людей по всій Америці, «об'єднало дві наші партії в Конгресі та об'єднало волелюбний світ, щоб діяти невідкладно та рішуче, що ми робимо прямо зараз».
близько 6,5 мільярда доларів, приблизно половина пакету допомоги, піде Міністерству оборони США, щоб воно могло розгорнути війська у регіоні та відправити оборонне обладнання в Україну
понад 4 мільярди доларів США будуть направлені на надання гуманітарної допомоги біженцям та внутрішньо переміщеним особам, а також надання екстреної продовольчої допомоги, медичної допомоги та невідкладної підтримки вразливим спільнотам у регіоні.
пакет надасть майже 1,8 мільярда доларів для задоволення економічних потреб України та сусідніх країн, таких як питання кібербезпеки та енергетики.
Закон також вимагає 25 мільйонів доларів для Агентства США з глобальних ЗМІ, незалежної федеральної агенції, для боротьби з дезінформацією в новинах, що транслюються за кордоном. Ще 120 мільйонів доларів підуть на підтримку місцевих українських активістів та журналістів, а також притягнення до відповідальності за порушення прав людини в Росії.